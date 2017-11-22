[22/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش إجتماع تربوي بمحافظة صنعاء التحضيرات الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم .
وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار ومدراء مكاتب التربية بالمديريات ورؤساء الشعب التعليمية ومدراء إدارة التوجيه والرقابة بمكتب التربية بالمحافظة إلى تعميم وزارة التربية والتعليم بشأن إحياء ذكرى المولد النبوي و الخطة المقدمة من إدارة الأنشطة المدرسية وتنفيذها على مستوى المحافظة والمديريات.
وفي الاجتماع أشار مدير مكتب التربية بالمحافظة إلى أهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي لما لهذه المناسبة من مكانة في قلوب أبناء الأمة بصورة عامة وأبناء الشعب اليمني بشكل خاص.
وأكد ضرورة الدروس والعبر لهذه المناسبة الدينية في تفعيل جوانب الخير والتراحم وتعزيز التلاحم ووحدة الجبهة الداخلية .
سبأ