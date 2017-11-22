[22/نوفمبر/2017] عمران - سبأ:
اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم على سير العملية التعليمية والتدريبية بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة عمران .
وطاف المحافظ بمختلف أقسام وقاعات ومعامل الكلية ، مستمعا من أساتذة الكلية والطلاب إلى إيضاح حول العملية التعليمية و المجالات التدريبية والتأهيلية في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية وقسم الحاسوب .
وأشاد المحافظ بدور الكلية في إستيعاب جزء من مخرجات التعليم العام وتأهيل وتدريب الشباب في المجالات الفنية والمهنية والتخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل .
رافقه خلال الزيارة مدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير جهاز الامن السياسي الدكتور محمد الشتوي.
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