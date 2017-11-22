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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:04:05م
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ضبط 60 طنا من المبيدات والأسمدة المهربة والمغشوشة
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
ضبطت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية 60 طنا من المبيدات والأسمدة المهربة والمقلدة والمغشوشة كانت في طريقها الى أمانة العاصمة .

وأوضح مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الكمية المضبوطة تتضمن ثمانية أصناف مبيدات ممنوعة ومقلدة وبعضها مغشوشة وهي مبيدات مهربة ودخلت البلاد بطريقة مخالفة لقانون تنظيم تداول واستيراد المبيدات ولائحته التنفيذية .

وأفاد بأنه تم تحريز تلك الكميات المضبوطة وتم تحرير محاضر ضبط للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وضبط المخالفين والمهربين .

وأشار السياني الى ان دخول مثل هذه الكميات من المبيدات والأسمدة المهربة والمغشوشة الي البلد يشكل خطر حقيقيا يهدد حياة وسلامة الجميع ، مؤكدا أن وزارة الزراعة تسعى للحد من مخاطر المبيدات وأضرارها على الحياة البيئية والصحية .. داعيا الجهات المعنية وذات العلاقة الى التعاون مع الجهود المبذولة لمحاربة تهريب المبيدات .

وشدد على ضرورة تكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية لمحاربة تهريب المبيدات تفاديا لمخاطرها الصحية والبيئية والتقليل من أضرارها بشكل عام .

وأكد مدير عام وقاية النباتات أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين والمتورطين في تهريب المبيدات باعتبار ان تهريب المبيدات من القضايا الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي في البلاد .. مهيبا بجميع تجار المبيدات والمواد الزراعية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستيراد وتداول المبيدات حفاظا على حياة الجميع، وبما لا يجعلهم عرضة للمسائلة القانونية .

سبأ
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