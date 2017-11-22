محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية ثقافية بعمران بمناسبة المولد النبوي الشريف عمران-سبأ:

نظم مكتب التعليم الفني وكلية المجتمع بمحافظة عمران اليوم فعالية ثقافية بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة والتسليم.



وفي الفعالية التي تضمنت عدد من المحاضرات التوعوية بهذه المناسبة العظيمة التي تمثلت في مولد خير البشرية والذي كان مولده بداية حياه جديدة لكل الوجود في الكون وأنار طريق الحياة بأنوار الهدى .



وألقيت في الفعالية التي حضرها مدير عام شرطة المحافظة العميد محمد المتوكل بمشاركة عدد من الطلاب والأكاديميين والمهتمين كلمات من قبل المحافظ الدكتور فيصل جعمان ومدير مكتب التعليم الفني أمين الديدي وعميد كلية المجتمع الدكتور محمد النقيب أكدت اهمية الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة.



وأشارت الى ضرورة توسيع المشاركة واتساعها لتشمل مختلف المديريات والمدن الرئيسية والثانوية لرفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي لدى أوساط كل فئات المجتمع .



ودعت الكلمات الى غرس حب الرسول الاعظم في نفوس النشء والشباب والاقتداﺀ بنهجه القويم والالتزام بتطبيقه قولا وعملا في جميع امور الحياة.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ