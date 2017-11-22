محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يؤكد حرص اليمن على أمن واستقرار لبنان صنعاء -سبأ:

أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، حرص الجمهورية اليمنية على أمن واستقرار لبنان ووقوفها إلى جانبه في الظروف الإستثنائية التي يمر بها.



كما أكد الوزير شرف في برقية لنظيره اللبناني جبران باسيل بمناسبة احتفالات الشعب اللبناني بعيد الاستقلال، الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدفع بها إلى آفاق أرحب.



وعبر وزير الخارجية عن تقدير الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعباً لمواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة المتوازنة إزاء العدوان المفروض على اليمن ودعوتها لتغليب الحل السلمي. صنعاء -سبأ:أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، حرص الجمهورية اليمنية على أمن واستقرار لبنان ووقوفها إلى جانبه في الظروف الإستثنائية التي يمر بها.كما أكد الوزير شرف في برقية لنظيره اللبناني جبران باسيل بمناسبة احتفالات الشعب اللبناني بعيد الاستقلال، الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدفع بها إلى آفاق أرحب.وعبر وزير الخارجية عن تقدير الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعباً لمواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة المتوازنة إزاء العدوان المفروض على اليمن ودعوتها لتغليب الحل السلمي.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ