[22/نوفمبر/2017]
المحويت -سبأ:
اطلع وكيل محافظة المحويت المساعد احمد يحيى الاخفش على سير العملية التعليمية والتربوية بعدد من المدارس والمجمعات التربوية بمديرية ملحان .
واستمع الأخفش من مدير عام المديرية محمد جبران ومدير مكتب التربية بالمديرية سليمان ادهم الى شرح توضيحي حول مستوى تنفيذ الخطة التعليمية للعام الدراسي 2016م/2017م بمدارس المديرية، والصعوبات التي تواجه العمل خاصة الازدحام الطلابي وقلة المناهج الدراسية.
وأكد الوكيل الأخفش ضرورة تكاتف جهود الجميع لتجاوز ا لصعوبات وإنجاح العام الدراسي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان .
من جهة أخرى عقد اجتماع تربوي موسع بقيادة ومسئولي التربية والتعليم ومدراء المدارس بالمديرية برئاسة وكيل المحافظة المساعد احمد يحيى الاخفش لمناقشة التحديات التي تواجهها العملية التعليمية والتربوية بالمديرية.
وفي الاجتماع أكد الأخفش اهمية استمرار العملية التعليمية في المدارسة لإسقاط الرهانات الخاسرة للعدوان في إفشال التعليم .
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