[22/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقائه اليوم وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، عددا من المواضيع المتصلة بعمل الوزارتين.
وتطرق اللقاء إلى إستكمال تنفيذ مشروع مياه جحاف بمحافظة الضالع والذي تبلغ تكلفة استكمال التنفيذ 393 مليون ريال ويستفيد منه 25 ألف نسمة.
وتم الإتفاق على تكليف فريق من المهندسين للنزول الميداني لإعداد تقرير متكامل بالاحتياجات والمتطلبات المطلوب توفيرها لاستكمال المشروع على أن يتم رفعه خلال عشرة أيام.
وأكد اللقاء على أهمية دور السلطة المحلية والمستفيدين في المتابعة وتسهيل عمل الفرق الميدانية بما يسهم في سرعة تشغيل المشروع خاصة في الفترة الحالية لمنع انتشار وباء الكوليرا وما تعانيه المنطقة من جفاف.
وثمن وزير الأشغال العامة والطرق تعاون وزير المياه والبيئة وتوجيهاته للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بسرعة توفير المضخات المخصصة للمشروع.
حضر اللقاء وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ووكيل أول وزارة الأشغال المهندس محمد الذاري ونائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي مروان الحرازي.
سبأ