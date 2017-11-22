ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار [22/نوفمبر/2017] لندن – سبأ:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، ولا يزال المستثمرون يتوخون الحذر قبل نشر محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي قد يقدم مؤشرات على آفاق السياسة النقدية للبنك.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1283.21 دولار للأوقية (الأونصة).



وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 282.80 دولار للأوقية.







وأبقى مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وسينشر محضر هذا الاجتماع اليوم الأربعاء.







وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمائة، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.



وارتفعت الفضة 0.4 بالمائة إلى 17.03 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 934 دولارا للأوقية.



وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1003.70 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من نوفمبر.

سبأ