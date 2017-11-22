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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:38:22م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء ووزير العدل
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ووزير العدل القاضي أحمد عقبات.
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر ميزانية 2016م
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
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العدوان السعودي على اليمن
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العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين
[22/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية خب والشعف بالجوف
[21/نوفمبر/2017]
سبع غارات على صعدة وجيزان وقصف صاروخي ومدفعي على المديريات الحدودية
[21/نوفمبر/2017]
اللقاء المشترك يأسف لتراجع الجامعة العربية عن دورها وشرعنتها للحروب العدوانية
[21/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المعهد التقني بمديرية صرواح في مأرب
[21/نوفمبر/2017]
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