تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بمديرية شعوب بأمانة العاصمة [22/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دشن رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية بمدرستي عبدالله الوزير والحديثة بمديرية شعوب.



وفي تدشين المشروع الذي تنفذه جمعية تنمية إنسان بتمويل مجموعة الجيل الجديد ؛ أكد النقيب أهمية تضافر جهود الجميع من أجل دعم استمرار العملية التعليمية بمديريات العاصمة صنعاء خاصة في ظل التحديات الكبيره والأوضاع الصعبة التي فرضها العدوان الغاشم على كافة القطاعات الخدمية بالامانة.



ودعا المنظمات الدولية المحلية الانسانية والاغاثية لمضاعفة أنشطتها ومشاريعها الخدمية والاغاثيه في مختلف المديريات بأمانة العاصمة للمساهمة في تخفيف المعاناة على المواطنين..مشيداً بجهود منظمة تنمية الانسان و دعم مجموعة الجيل الجديد الذي تقدمه لقطاع التعليم.



فيما أوضح نائب رئيس منظمة تنمية إنسان محمد أبو عريج أن هذا المشروع يأتي في إطار تدخلات المنظمة ومساهماتها في استمرار التعليم بمدارس امانة العاصمة.. مؤكدا استمرار أنشطة ومشاريع المنظمة المختلفة في مختلف الجوانب الخدمية والتعليمية وغيرها.



حضر التدشين مدير عام مديرية شعوب مهدي عرهب وأعضاء الهيئة الادارية بالمديرية.

سبأ