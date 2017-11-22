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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:38:22م
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اجتماع للجنة التنفيذية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة
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اجتماع للجنة التنفيذية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ :
ناقشت اللجنة التنفيذية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة في اجتماعها
اليوم برئاسة وزير الثقافة عبدالله الكبسي وأمين عام المجلس المحلي
بأمانة العاصمة أمين جمعان الاجراءات التنفيذية لإزالة جميع المخالفات
التي تتهدد معالم مدينة صنعاء التاريخية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة
اللواء رزق صالح الجوفي ووكيل وزارة السياحة مطهر تقي و رئيس لجنة الشئون
الاجتماعية والعمل بمحلي الأمانة حمود النقيب... الإجراءات والسبل الكفيلة
للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وإزالة ومنع المخالفات والاستحداثات
القائمه وترميم وإصلاحات المقاشم وسور ومعالم المدينة.

وأكد الاجتماع أهمية تضافر جهود الجميع والعمل بإخلاص وصدق للوقوف
بحزم امام كل المتنفذين والمخالفين في الاستحداثات والبناء الحديث بمدينة
صنعاء التاريخية بما يضمن الحفاظ على المدينة وبقائها في قائمة التراث
العالمي.

وأكد وزير الثقافة ضرورة إزالة المخالفات والتشوهات من شوارع وإحياء
مدينة صنعاء القديمة ومنع الإستحداثات وغيرها من المخاطر التي
تهدد باخراج المدينة التاريخية من قائمة التراث العالمي.. مشيراً إلى
أهمية ايجاد الامكانيات والدعم اللازم لترميم المنازل الآيلة للسقوط في
المدينة التي تعرضت لقصف مباشر من طائرات العدوان السعودي أو غير مباشر
وإيجاد الحلول السريعة للحيلولة دون انهيارها، وكذا أهمية الحفاظ على
معالمها الأثرية.

من جهته اكد أمين محلي العاصمة أمين جمعان حرص قيادة السلطة المحلية على
توفير الدعم وفق الامكانيات المتاحة في الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة
التاريخية بما يضمن بقاءها في قائمة التراث العالمي والحفاظ على معالمها
الأثرية وآثار حضارتها.

وأشار إلى جهود امانة العاصمة المبذولة والمستمرة في حل العديد من
الصعوبات والتحديات التي واجهتها في الحفاظ على تراث ومعالم وحضارة مدينة
صنعاء القديمة.. مؤكدا دعم كافة مشاريع الترميم وإصلاح المنازل والمقاشم
وغيرها في إطار الالتزام بقواعد الجهات المختصة للحفاظ على المدن
التاريخيه.

وشدد أمين محلي العاصمة على اهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية
الرسمية والمجتمع المدني للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وحمايتها
باعتبارها من أهم مدن اليمن التاريخية، وذلك من خلال إزالة كل التحديات
والمخاطر والتهديدات التي تحدق بها وضبط المخالفين وعدم التهاون مع أي
مخالف مهما كان، والالتزام بقانون الحفاظ على المدن التاريخية.

حضر الاجتماع رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية
يحيي السياغي ونائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية
نبيل منصر.

سبأ
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