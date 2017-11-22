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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:38:41م
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مناقشة الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:
ناقش اجتماع بأمانة العاصمة برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب اليوم وضم مدير أمن العاصمة العميد الركن عبد الحكيم الماوري ونائب مدير الأمن العميد عبد العزيز القدسي - الاوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء.

واستعرض الاجتماع التقرير التقييمي للحالة الأمنية للعاصمة والاجراءات
المتخذة لمكافحة الجريمة بشكل عام وبحث الحلول الكفيلة للقضاء على بعض
الظواهر منها ظاهرة السرقة بالإكراه بشكل خاص.

كما استعرض قضية ازدحام المساجين في أماكن التوقيف بأقسام الشرطة ومناطق
أمن المديريات على ذمة النيابة والقضاء وما يشكلخ ذلك من ضغط على متطلبات الإعاشة في ظل شحه المخصصات الخاصة لمواجهة ذلك.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالجهود المبذولة من رجال الأمن واللجان و ارتفاع معدلات ضبط الجناة من مرتكبي الجرائم في العاصمة صنعاء .

وأكد النقيب اهمية تطبيق النظام والقانون لضمان استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في مديريات أمانة العاصمة العشر وهو ما ينعكس إيجاباً على الأمن والسكينة العامة لأبناء الأمانة.

سبأ
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