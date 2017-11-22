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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:38:41م
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استئناف الرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي (مكتمل)
[22/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ :
استأنفت اليوم الرحلات الجوية الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي بعد توقفها منذ 6 نوفمبر الجاري جراء إغلاق تحالف العدوان كافة المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية وتدمير جهاز الإرشاد الملاحي بالمطار.

حيث وصلت أول رحلة إنسانية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل كمية من المساعدات الإنسانية وعدداً من موظفي اللجنة الدولية.

كما وصلت إلى مطار صنعاء اليوم طائرة روسية تقل الطاقم الدبلوماسي الجديد لسفارة جمهورية روسيا الاتحادية بصنعاء.

وأوضح مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مطار صنعاء استقبل اليوم طائرتين الأولى للجنة الدولية للصليب الأحمر والثانية روسية.. لافتا إلى أن الطائرتين هبطتا بكل سهوله وتم التواصل معهما منذ دخولهما الأجواء إلى أن وصلتا مطار صنعاء.

وأكد الشايف جاهزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال كافة الرحلات الجوية وفقا للقوانين الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو .. منوها باهتمام وزير النقل زكريا الشامي ومتابعته لإعادة جاهزية مطار صنعاء بأسرع وقت.

 وأعتبر وصول الطائرتين اليوم إلى مطار صنعاء الدولي رسالة للعالم بأن مطار صنعاء الدولي مطار مدني وفي أتم الجاهزية ويعمل وفقا للشروط والمعايير الدولية.

وناشد مدير عام مطار صنعاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التي تصل طائراتها إلى مطار صنعاء وكذا منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو بإلزام تحالف العدوان برفع الحظر عن مطار صنعاء الشريان الرئيسي للرحلات المدنية والإنسانية للجمهورية اليمنية.
سبأ
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