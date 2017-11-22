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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:38:22م
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وزير المياه والبيئة يبحث مع نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر التعاون في مجال المياه
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
بحث وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوهانس براور، جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والصليب في مجال دعم مشاريع المياه في اليمن.

واستعرض اللقاء خارطة تدخلات اللجنة الدولية للصليب في مجال مشاريع المياه باليمن وكذا الأنشطة التنسيقية مع المؤسسات المحلية والجهات التابعة لقطاع المياه.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بدعم المختبر المركزي لفحوصات المياه بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وتجهيزه ليصبح مختبر مرجعي.

كما تناول اللقاء أنشطة الصليب الأحمر الدولي في مجال موارد المياه وحفظ المياه الجوفية من التلوث في حقول الآبار في إب وذمار ورداع.

وقد ثمن وزير المياه والبيئة الجهود الميدانية للصليب الأحمر الدولي وتدخلاته في مجال المياه.

وأكد استعداد الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة بما يخدم نجاح المشاريع والتدخلات التي ينفذها الصليب وبما يسهم في تأمين المياه النقية الصالحة للشرب.

فيما أشاد نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون الملموس والإيجابي من قيادة وزارة المياه والذي من شأنه تحفز الصليب على تقديم مزيد من الدعم والمساندة لجهود اليمن في مجال تطوير قطاع المياه والبيئة.

وأبدى الاستعداد لدراسة دعم عدد من المؤسسات المحلية من خلال توفير مادة الديزل اللازمة لتشغيل الآبار والمضخات ومحطات المعالجة.

حضر اللقاء وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني والوكيل المساعد عبدالسلام الحكيمي ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعه ومسؤول الرقابة والتقييم في وحدة التنسيق والتنمية المهندس حمزه محمد عبدالعزيز.

سبأ
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