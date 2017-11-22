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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:38:41م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء ووزير العدل
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ووزير العدل القاضي أحمد عقبات.
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
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أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
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مناقشة آلية عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل
[22/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة التأسيسية للمرصد الوطني لحقوق الطفل في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف آلية عمل المرصد.

   واستعرض الاجتماع جوانب التنسيق بين وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة التنسيق لرعاية المنظمات اليمنية لرعاية حقوق الطفل.

  وأكد الاجتماع أهمية  دعم ومناصرة المرصد وحشد الموارد والمساهمة الفاعلة من المنظمات الدولية لدعم وتمويل المرصد  للقيام بمهامه في حماية حقوق الأطفال المنتهكة في اليمن بسبب العدوان.
سبأ
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