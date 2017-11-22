|
مناقشة آلية عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل
[22/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة التأسيسية للمرصد الوطني لحقوق الطفل في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف آلية عمل المرصد.
واستعرض الاجتماع جوانب التنسيق بين وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة التنسيق لرعاية المنظمات اليمنية لرعاية حقوق الطفل.
وأكد الاجتماع أهمية دعم ومناصرة المرصد وحشد الموارد والمساهمة الفاعلة من المنظمات الدولية لدعم وتمويل المرصد للقيام بمهامه في حماية حقوق الأطفال المنتهكة في اليمن بسبب العدوان.
سبأ