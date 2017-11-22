محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الشباب والرياضة صنعاء -سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد .



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل والأنشطة الشبابية والرياضية وأوضاع الإتحادات والأندية وبرامجها خلال المرحلة الراهنة والصعوبات التي تواجهها وسبل تجاوزها وبما يسهم في تفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية.



ووقف اللقاء أمام جملة من القضايا التي تهم الشباب والرياضيين، وما يتطلبه هذا القطاع من دعم ومساندة من قبل الحكومة للتغلب على التحديات الراهنة التي فرضها العدوان والحصار .



وأطلع وزير الشباب والرياضة رئيس المجلس السياسي الأعلى على أبرز الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية على المستويين المحلي والخارجي والتي تأتي ضمن خطة الوزارة ومؤسساتها والإتحادات والأندية الرياضية للعام الجاري.



واستعرض اللقاء الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية وآخرها إنجاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وتعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا بإحرازه المركز الثاني للمجموعة السادسة في التصفيات التي جرت مؤخرا في العاصمة الطاجيكية دوشنبية.



وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية إستمرار الجهود لتحقيق الإنجازات الرياضية في المحافل الخارجية في مختلف الألعاب والبطولات.



ونوه بما يمتلكه شباب اليمن من مهارات وقدرات مكنتهم من تحقيق مراتب متقدمة ما يعكس صمود وإرادة الشعب اليمني في المضي قدما نحو تحقيق تطلعاته نحو مستقبل مشرق رغم الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان وحصاره الجائر.



كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى ضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية وتعزيز أداء الإتحادات والأندية والتنسيق مع القطاع الخاص لتبني ورعاية البطولات الرياضية وتكامل الأدوار بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة.



وجدد الرئيس الصماد الدعوة لرجال المال والأعمال والتجار والشركات إلى المساهمة الفاعلة في دعم الأنشطة الرياضية بما يسهم في إستغلال طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ