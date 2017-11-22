ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:38:22م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء ووزير العدل
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ووزير العدل القاضي أحمد عقبات.
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر ميزانية 2016م
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
آخر الأخبار:
الحريري يعلن تريثه في تقديم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية
ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار  
تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بمديرية شعوب بأمانة العاصمة 
اجتماع للجنة التنفيذية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء، القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بحضور عدد من أعضاء المجلس.

جرى خلال اللقاء مناقشة آليات عمل مجلس الشورى ومهام اللجان الإستشارية التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها.

واستعرض اللقاء جوانب التنسيق بين قيادة مجلس الشورى والهيئات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة في تدارس القضايا التي تهم الوطن وفي مقدمتها ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.

وتطرق اللقاء إلى آلية تواصل المجلس واتصالاته وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمله وما يمليه الوضع الراهن من أعمال استثنائية لإستثمار علاقات كوادر المجلس وخبراتهم في المساهمة إلى جانب المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ من أجل إخراج الوطن من هذه المحنة والإنتصار لقضاياه العادلة والحفاظ على نسيجه الإجتماعي ووحدته وأمنه وإستقراره.

وأطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى، الرئيس الصماد على التقرير المعد من مجلس الشورى حول مصفوفة التوصيات والمقترحات للمساهمة في حل الأزمة المالية والنقدية ومعالجة الأوضاع الراهنة، فضلا عن الجانب المالي والنقدي ومستوى التخطيط الإقتصادي، وعلى المستوى الخارجي وكذا نظام البطاقة السلعية.

كما استعرض اللقاء نتائج عمل اللجنة المالية بمجلس الشورى ودراستها للوضع المالي الراهن ووضع الإجراءات والمعالجات العاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

وتناول اللقاء توصيات اللجنة المالية في وضع التدابير العاجلة لإدارة الأزمة المالية الراهنة بسبب ما يعانيه سوق صرف العملة من عدم توازن المعروض النقدي من العملات الصعبة مع حجم الطلب القائم.

وقد أشاد الرئيس الصماد بالدور الوطني لقيادة وأعضاء وكوادر مجلس الشورى ووقوفهم إلى جانب الوطن في هذه المرحلة الصعبة من تأريخ اليمن الذي يواجه أعتى عدوان ومؤامرة.

ونوه بجهود اللجنة المالية بالمجلس ودورها في بلورة نتائج إجتماعاتها ولقاءاتها المثمرة والإيجابية مع الجهات المالية الحكومية بتوصيات تسهم في معالجة الأزمة المالية الراهنة التي تسبب بها العدوان وحصاره الجائر.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن توصيات اللجنة سيتم أخذها في الإعتبار والعمل بها وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبما يخفف من حدة الأزمة المالية والإقتصادية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بمديرية شعوب بأمانة العاصمة 
اجتماع للجنة التنفيذية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة
مناقشة الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء
استئناف الرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي (مكتمل)
وزير المياه والبيئة يبحث مع نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر التعاون في مجال المياه
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية في شبوة
المجلس المحلي بأمانة العاصمة يناقش صعوبات برامج الخدمات العامة
مناقشة آلية عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل
مناقشة آلية عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بتعز
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين
[22/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية خب والشعف بالجوف
[21/نوفمبر/2017]
سبع غارات على صعدة وجيزان وقصف صاروخي ومدفعي على المديريات الحدودية
[21/نوفمبر/2017]
اللقاء المشترك يأسف لتراجع الجامعة العربية عن دورها وشرعنتها للحروب العدوانية
[21/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المعهد التقني بمديرية صرواح في مأرب
[21/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by