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وفاة ثاني حالة مصابة بالدفتيريا في الحديدة
[22/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ :

أعلنت هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة عن وفاة ثاني حالة مصابة بمرض الدفتيريا "الخناق".

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور خالد احمد سهيل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطفلة ياسمين إبراهيم عبد الله البالغة من العمر خمس سنوات من مديرية الحالي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بالدفتيريا الذي بدأ بالظهور في عدد من مديريات المحافظة.

وبين الدكتور سهيل أن الطفلة ياسمين إبراهيم كانت قد وصلت الأحد الماضي إلى مركز طوارئ الأطفال وهي تعاني من آلام في اللوزتين والصدر وارتفاع في درجة الحرارة، وأثبتت الفحوصات والمعاينة إصابتها بالدفتيريا كأول حالة مصابة بالحديدة وصلت إلى المستشفى.

ولفت إلى أنه تم فحص ومعاينة أفراد أسرة الطفلة حيث أثبتت الفحوصات أن خمسة من أشقائها إضافة إلى والدهم إصابتهم بالمرض.

وأشار إلى أن عدد حالات الاشتباه التي استقبلها المستشفى منذ الأحد الماضي حتى اليوم بلغت 12 حالة منها سبع حالات من أسرة واحدة.

وناشد رئيس الهيئة المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الصحي إلى سرعة التحرك وتقديم المساعدات للحد من انتشار هذا الوباء الذي يزداد انتشارا في فصل الشتاء خاصة في ظل الأوضاع الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء العدوان والحصار.

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