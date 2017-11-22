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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:53:06م
استئناف الرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي
استأنفت اليوم الرحلات الجوية الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي بعد توقفها منذ 6 نوفمبر الجاري جراء إغلاق تحالف العدوان كافة المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية وتدمير جهاز الإرشاد الملاحي بالمطار .
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر ميزانية 2016م
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مأرب
[22/نوفمبر/2017]
مأرب - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على محافظة مأرب.
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حريب القراميش ، واستهدف بغارتين مديرية صرواح .
سبأ
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