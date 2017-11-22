استئناف الرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي استأنفت اليوم الرحلات الجوية الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي بعد توقفها منذ 6 نوفمبر الجاري جراء إغلاق تحالف العدوان كافة المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية وتدمير جهاز الإرشاد الملاحي بالمطار . الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية. الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر ميزانية 2016م أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.