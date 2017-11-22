ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:01:16م
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية
لقى عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية .
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر ميزانية 2016م
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
آخر الأخبار:
فرضية جديدة حول نشأة الكون
كندا تسهم ب 100 مليون دولار لإعادة البناء في منطقة الكاريبي
الجيش الصيني يعرض أسرع
عشرة مفقودين جراء انقلاب قارب فنزويلي قبالة كولومبيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
كندا تسهم ب 100 مليون دولار لإعادة البناء في منطقة الكاريبي
[22/نوفمبر/2017]
اوتاوا – سبأ :
أعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيبو مساهمة بلادها بــ 100 مليون دولار لدعم جهود إعادة البناء في منطقة البحر الكاريبي وجهود التكيف مع تغير المناخ خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت في بيان لها اليوم أن بلدان منطقة البحر الكاريبي يسعون الآن إلى الحصول على مساعدة من المجتمع الدولي من أجل إعادة إعمارها وإحتياجاتها من التكيف مع تغير المناخ في أعقاب الأعاصير المدمرة التي ضربت المنطقة اخيرا، مضيفة إن مساهمة كندا سوف تساعد أشد الناس ضعفا بمن فيهم النساء والأطفال على إعادة بناء مجتمعات لتكون أفضل استعدادا للكوارث الطبيعية.

وأكدت أن كندا سوف تولي اهتماما خاصا في الأشهر المقبلة لمشروعات محددة ترمي إلى إعادة بناء الخدمات الأساسية وتحسين إدارة مخاطر الكوارث وممارسات التأهب لحالات الطوارىء ودعم دور المرأة كقائدة في عملية التعمير واعتماد تدابير للتكيف مع تغير المناخ على مستوى المجتمع المحلي .

وقالت المسؤولة الكندية أن بلادها تعمل مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومصرف التنمية الكاريبي على تعبئة الدعم لجهود التعمير، مبينة أن كندا تمثل العديد من الدول الكاريبية في مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

واكدت كندا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في الشهر الماضي تضامنها ودعمها للبلدان والمجتمعات المتضررة .


سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الجيش الصيني يعرض أسرع
عشرة مفقودين جراء انقلاب قارب فنزويلي قبالة كولومبيا
الاحتلال يداهم عددا من المدن الفلسطينية ويعتقل 16 فلسطينيا و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى
كوريا الجنوبية: سنتخذ إجراءات حيال انتهاك بيونغ يانغ لاتفاقية الهدنة
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
الأمم المتحدة/ كوريا الشمالية انتهكت اتفاق الهدنة مرتين الأسبوع الماضي
الخارجية السورية: الجامعة العربية جسد مسكون بروح شياطين أعداء الأمة
العفو الدولية: مسلمو الروهينجا تعرضوا لـ"فصل عنصري"
روسيا: القضاء على المسلحين بسوريا (مسألة وقت)
البرلمان الليبي يوافق على مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين
[22/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية خب والشعف بالجوف
[21/نوفمبر/2017]
سبع غارات على صعدة وجيزان وقصف صاروخي ومدفعي على المديريات الحدودية
[21/نوفمبر/2017]
اللقاء المشترك يأسف لتراجع الجامعة العربية عن دورها وشرعنتها للحروب العدوانية
[21/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المعهد التقني بمديرية صرواح في مأرب
[21/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by