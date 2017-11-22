عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا تسهم ب 100 مليون دولار لإعادة البناء في منطقة الكاريبي اوتاوا – سبأ :

أعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيبو مساهمة بلادها بــ 100 مليون دولار لدعم جهود إعادة البناء في منطقة البحر الكاريبي وجهود التكيف مع تغير المناخ خلال السنوات الخمس المقبلة.



وقالت في بيان لها اليوم أن بلدان منطقة البحر الكاريبي يسعون الآن إلى الحصول على مساعدة من المجتمع الدولي من أجل إعادة إعمارها وإحتياجاتها من التكيف مع تغير المناخ في أعقاب الأعاصير المدمرة التي ضربت المنطقة اخيرا، مضيفة إن مساهمة كندا سوف تساعد أشد الناس ضعفا بمن فيهم النساء والأطفال على إعادة بناء مجتمعات لتكون أفضل استعدادا للكوارث الطبيعية.



وأكدت أن كندا سوف تولي اهتماما خاصا في الأشهر المقبلة لمشروعات محددة ترمي إلى إعادة بناء الخدمات الأساسية وتحسين إدارة مخاطر الكوارث وممارسات التأهب لحالات الطوارىء ودعم دور المرأة كقائدة في عملية التعمير واعتماد تدابير للتكيف مع تغير المناخ على مستوى المجتمع المحلي .



وقالت المسؤولة الكندية أن بلادها تعمل مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومصرف التنمية الكاريبي على تعبئة الدعم لجهود التعمير، مبينة أن كندا تمثل العديد من الدول الكاريبية في مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



واكدت كندا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في الشهر الماضي تضامنها ودعمها للبلدان والمجتمعات المتضررة .





سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ