محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :

لقى عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة وتدمير آليتين إحداهما مدرعة همر خلال كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية أربعة زحوفات على موقع الشرفة في نجران مسنودة بغطاء جوي مكثف للطيران الحربي والأباتشي والتجسسي .



واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقعي عباسة والهجلة وعدداً من المواقع في الشرفة و قبالة منفذ الخضراء .



وذكر المصدر أن المدفعية قصفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في جبل قيس ، منفذ الطوال ، خلف البيت الأبيض ، مواقع العبادية وبرج الدخان وقايم زبيد في جيزان محققة إصابات مباشرة .



وفي عسير تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة الهنجر ، قلل الشيباني ، رقابة الزج وموقع مستحدث خلف موقع المسيال بقذائف المدفعية ، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في جبل سبحطل وتبة الخزان قبالة منفذ علب ، فيما دمرت آلية سعودية قبالة رقابة الهنجر .



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع المرتزقة شرق حيد بن عقيل في مربع الطوال بمديرية عسيلان محافظة شبوة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و تم قنص أحد المرتزقة في جبهة الساق بالمديرية نفسها .



وفي محافظة لحج سقط 20 مرتزقاً بين قتيل وجريح خلال كسر الجيش واللجان الشعبية زحفين لهم باتجاه مواقع القبيطة وجبل القحوص والشعب في طور الباحة ، و تم إطلاق صاروخ غراد على تجمع للمرتزقة شرق كهبوب بالمحافظة .



وأفاد المصدر بمصرع وإصابة العشرات من المرتزقة وأسر عشرة آخرين و تدمير آليتين عسكريتين واغتنام العديد من الأسلحة المتنوعة في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في التبة السوداء والقرنين بمنطقة الخليفين في مديرية خب والشعف محافظة الجوف .



و لقي القياديان المرتزقان شايف بن عيضه بن زبع الوهاسي و الياس المغربي مصرعهما بنيران الجيش واللجان في جبهة صبرين بالجوف ، وتم قنص ستة من المرتزقة بوادي شواق بمديرية الغيل ، فيما تم إعطاب آلية للمرتزقة في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف .



ولفت المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة بجبهة قرية الصياعمة في الظهرة بمحافظة البيضاء ، مشيراً إلى أن القيادي المرتزق محمد عبدربه المشدلي قائد مجموعة لرصد ورفع الإحداثيات وزرع العبوات الناسفة في قيفة لقي مصرعه بجبهة العقلة بالصومعة , وتم استهداف تجمع لآليات المرتزقة في التبة الحمراء .



وفي محافظة تعز تكبد المرتزقة قتلى وجرحى خلال سيطرة أبطال الجيش واللجان على موقع بيت المدد في منطقة الهاملي بمديرية موزع ، ودكت المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم شرق جبل النار و جبل ريشان بالمديرية ، وتم قنص خمسة من المرتزقة بمناطق متفرقة في المحافظة .



وأشار المصدر إلى قنص أربعة مرتزقة من الجيش السوداني واثنين من مرتزقة العدو السعودي شمال صحراء ميدي ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة شمال الصحراء أدى إلى قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفقا للمصدر دكت المدفعية مواقع المرتزقة في عيدة بجبهة نهم ، وتم قنص أحد المرتزقة في العصيدة بالجبهة نفسها ، فيما تم قنص ثلاثة آخرين بمديرية صرواح في مأرب .

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ