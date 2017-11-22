ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:01:16م
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية
لقى عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية .
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر ميزانية 2016م
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
آخر الأخبار:
فرضية جديدة حول نشأة الكون
كندا تسهم ب 100 مليون دولار لإعادة البناء في منطقة الكاريبي
الجيش الصيني يعرض أسرع
عشرة مفقودين جراء انقلاب قارب فنزويلي قبالة كولومبيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
لقى عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة وتدمير آليتين إحداهما مدرعة همر خلال كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية أربعة زحوفات على موقع الشرفة في نجران مسنودة بغطاء جوي مكثف للطيران الحربي والأباتشي والتجسسي .

واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقعي عباسة والهجلة وعدداً من المواقع في الشرفة و قبالة منفذ الخضراء .

وذكر المصدر أن المدفعية قصفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في جبل قيس ، منفذ الطوال ، خلف البيت الأبيض ، مواقع العبادية وبرج الدخان وقايم زبيد في جيزان محققة إصابات مباشرة .

وفي عسير تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة الهنجر ، قلل الشيباني ، رقابة الزج وموقع مستحدث خلف موقع المسيال بقذائف المدفعية ، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في جبل سبحطل وتبة الخزان قبالة منفذ علب ، فيما دمرت آلية سعودية قبالة رقابة الهنجر .

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع المرتزقة شرق حيد بن عقيل في مربع الطوال بمديرية عسيلان محافظة شبوة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و تم قنص أحد المرتزقة في جبهة الساق بالمديرية نفسها .

وفي محافظة لحج سقط 20 مرتزقاً بين قتيل وجريح خلال كسر الجيش واللجان الشعبية زحفين لهم باتجاه مواقع القبيطة وجبل القحوص والشعب في طور الباحة ، و تم إطلاق صاروخ غراد على تجمع للمرتزقة شرق كهبوب بالمحافظة .

وأفاد المصدر بمصرع وإصابة العشرات من المرتزقة وأسر عشرة آخرين و تدمير آليتين عسكريتين واغتنام العديد من الأسلحة المتنوعة في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في التبة السوداء والقرنين بمنطقة الخليفين في مديرية خب والشعف محافظة الجوف .

و لقي القياديان المرتزقان شايف بن عيضه بن زبع الوهاسي و الياس المغربي مصرعهما بنيران الجيش واللجان في جبهة صبرين بالجوف ، وتم قنص ستة من المرتزقة بوادي شواق بمديرية الغيل ، فيما تم إعطاب آلية للمرتزقة في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف .

ولفت المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة بجبهة قرية الصياعمة في الظهرة بمحافظة البيضاء ، مشيراً إلى أن القيادي المرتزق محمد عبدربه المشدلي قائد مجموعة لرصد ورفع الإحداثيات وزرع العبوات الناسفة في قيفة لقي مصرعه بجبهة العقلة بالصومعة , وتم استهداف تجمع لآليات المرتزقة في التبة الحمراء .

وفي محافظة تعز تكبد المرتزقة قتلى وجرحى خلال سيطرة أبطال الجيش واللجان على موقع بيت المدد في منطقة الهاملي بمديرية موزع ، ودكت المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم شرق جبل النار و جبل ريشان بالمديرية ، وتم قنص خمسة من المرتزقة بمناطق متفرقة في المحافظة .

وأشار المصدر إلى قنص أربعة مرتزقة من الجيش السوداني واثنين من مرتزقة العدو السعودي شمال صحراء ميدي ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة شمال الصحراء أدى إلى قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفقا للمصدر دكت المدفعية مواقع المرتزقة في عيدة بجبهة نهم ، وتم قنص أحد المرتزقة في العصيدة بالجبهة نفسها ، فيما تم قنص ثلاثة آخرين بمديرية صرواح في مأرب .

سبأ
  المزيد من (محلي)
استئناف الرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين
وزارة الخارجية تنعي السفير فؤاد هاشم أنعم
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية خب والشعف بالجوف
قنص 10 من مرتزقة العدوان في مأرب والجوف وشبوة
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بعملية عسكرية نوعية في خب والشعف بالجوف
سبع غارات على صعدة وجيزان وقصف صاروخي ومدفعي على المديريات الحدودية
قصف مدفعي على تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته بجيزان وعسير
انكسار أربعة زحوفات للجيش السعودي والمرتزقة على الشرفة في نجران
تسجيل أول حالة وفاة مشتبه إصابتها بالدفتيريا في الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين
[22/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية خب والشعف بالجوف
[21/نوفمبر/2017]
سبع غارات على صعدة وجيزان وقصف صاروخي ومدفعي على المديريات الحدودية
[21/نوفمبر/2017]
اللقاء المشترك يأسف لتراجع الجامعة العربية عن دورها وشرعنتها للحروب العدوانية
[21/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المعهد التقني بمديرية صرواح في مأرب
[21/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by