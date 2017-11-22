عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يداهم عددا من المدن الفلسطينية ويعتقل 16 فلسطينيا و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى رام الله – سبأ :

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات الاعتقال والدهم والتفتيش للمنازل الفلسطينية في اطار اعتداءاتها اليومية على مختلف المدن والمناطق الفلسطينية واعتقلت ستة عشر فلسطينيا من انحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق مختلفة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله وسلفيت وقلقيلية وجنين واعتقلت المواطنين الستة عشر بزعم أنهم مطلوبون.



من جهة اخرى اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل (بترا) في رام الله ان اقتحامات المستوطنين المتطرفين تمت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح .



وأكد أن اكثر من ثلاثين مستوطناً متزمتا منذ الصباح اقتحموا باحات الأقصى وقاموا بطقوس تلمودية استفزازية وجولات مشبوهة داخل ساحات الحرم القدسي الشريف وسط التصدي لهم بالطرد والهتافات التكبيرية من قبل حراس الاقصى والمصلين والمرابطين في المسجد الاقصى المبارك .

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ