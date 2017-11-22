عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية: سنتخذ إجراءات حيال انتهاك بيونغ يانغ لاتفاقية الهدنة سول – سبأ :

قال المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية بايك تيه-هيون أن الحكومة ستتخذ إجراءات بموجب اللوائح والقوانين الدولية ذات الصلة حيال انتهاك بيونغ يانغ لاتفاقية الهدنة.



جاء ذلك ردا على سؤال عن تأثيرات انتهاك كوريا الشمالية لاتفاقية الهدنة على سياسة الحكومة تجاهها والعلاقات بين الكوريتين.



وقال المتحدث في مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم الأربعاء حسب وكالة يونهاب الرسمية إن إجراءات الولايات المتحدة جاءت في إطار جهود المجتمع الدولي المشتركة لتحقيق نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية من خلال فرض العقوبات والضغوط الشديدة عليها، معربا عن أمله في أن تسهم في الحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية.



وجدد التأكيد على أن الحكومة الكورية الجنوبية تأمل في ألا ترتكب كوريا الشمالية استفزازا وتعود إلى طاولة الحوار تحت مبدأ حل القضية النووية بطريقة سلمية.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ