محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين صنعاء - سبأ :

واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلين أصيبا في قصف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في قرية السقيمات بمديرية القبيطة بمحافظة لحج .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة الحصامة بمديرية الظاهر ، وشن غارة على منطقة وادي علاف في مديرية سحار في محافظة صعدة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديريتي رازح و منبه الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



في محافظة مأرب استهدف طيران العدوان بغارة جسراً في وادي رحب بمديرية صرواح ، وشن غارة أخرى على المعهد التقني في منطقة المحجزة بالمديرية نفسها ، وثلاث غارات على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على ساحل الخوخة بمحافظة الحديدة و ست غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .



وفي جيزان شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أربع غارات على جبلي الدود ومشعل .

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ