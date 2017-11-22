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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:01:16م
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  محلي
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلين أصيبا في قصف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في قرية السقيمات بمديرية القبيطة بمحافظة لحج .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة الحصامة بمديرية الظاهر ، وشن غارة على منطقة وادي علاف في مديرية سحار في محافظة صعدة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديريتي رازح و منبه الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

في محافظة مأرب استهدف طيران العدوان بغارة جسراً في وادي رحب بمديرية صرواح ، وشن غارة أخرى على المعهد التقني في منطقة المحجزة بالمديرية نفسها ، وثلاث غارات على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على ساحل الخوخة بمحافظة الحديدة و ست غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

وفي جيزان شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أربع غارات على جبلي الدود ومشعل .

سبأ
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