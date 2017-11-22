عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة/ كوريا الشمالية انتهكت اتفاق الهدنة مرتين الأسبوع الماضي نيويورك – سبأ :

أعلنت قيادة الأمم المتحدة اليوم أن الجيش الكوري الشمالي انتهك اتفاقية الهدنة الأممية مرتين الأسبوع الماضي عندما حاول وقف منشق لدى عبوره المنطقة منزوعة السلاح إلى كوريا الجنوبية.



وقالت مصادر بالقيادة التي تتولاها الولايات المتحدة في بيان لها إن الجنود الكوريين الشماليين أطلقوا النار عبر خط ترسيم الحدود وأن جنديًا واحدًا عبر الخط بشكل مؤقت في انتهاك للاتفاق.



ونشرت القيادة أيضًا لقطات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في 13 نوفمبر تُظهر الجنود الكوريين الشماليين وهم يطقون النار على الجندي بعد أن بدا أن سيارته تتعثر وقفز خارجها وركض عبر الخط.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ