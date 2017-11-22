ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:01:16م
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية
لقى عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية .
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر ميزانية 2016م
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
آخر الأخبار:
فرضية جديدة حول نشأة الكون
كندا تسهم ب 100 مليون دولار لإعادة البناء في منطقة الكاريبي
الجيش الصيني يعرض أسرع
عشرة مفقودين جراء انقلاب قارب فنزويلي قبالة كولومبيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الأمم المتحدة/ كوريا الشمالية انتهكت اتفاق الهدنة مرتين الأسبوع الماضي
[22/نوفمبر/2017]
نيويورك – سبأ :
أعلنت قيادة الأمم المتحدة اليوم أن الجيش الكوري الشمالي انتهك اتفاقية الهدنة الأممية مرتين الأسبوع الماضي عندما حاول وقف منشق لدى عبوره المنطقة منزوعة السلاح إلى كوريا الجنوبية.

وقالت مصادر بالقيادة التي تتولاها الولايات المتحدة في بيان لها إن الجنود الكوريين الشماليين أطلقوا النار عبر خط ترسيم الحدود وأن جنديًا واحدًا عبر الخط بشكل مؤقت في انتهاك للاتفاق.

ونشرت القيادة أيضًا لقطات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في 13 نوفمبر تُظهر الجنود الكوريين الشماليين وهم يطقون النار على الجندي بعد أن بدا أن سيارته تتعثر وقفز خارجها وركض عبر الخط.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كندا تسهم ب 100 مليون دولار لإعادة البناء في منطقة الكاريبي
الجيش الصيني يعرض أسرع
عشرة مفقودين جراء انقلاب قارب فنزويلي قبالة كولومبيا
الاحتلال يداهم عددا من المدن الفلسطينية ويعتقل 16 فلسطينيا و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى
كوريا الجنوبية: سنتخذ إجراءات حيال انتهاك بيونغ يانغ لاتفاقية الهدنة
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
الخارجية السورية: الجامعة العربية جسد مسكون بروح شياطين أعداء الأمة
العفو الدولية: مسلمو الروهينجا تعرضوا لـ"فصل عنصري"
روسيا: القضاء على المسلحين بسوريا (مسألة وقت)
البرلمان الليبي يوافق على مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين
[22/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية خب والشعف بالجوف
[21/نوفمبر/2017]
سبع غارات على صعدة وجيزان وقصف صاروخي ومدفعي على المديريات الحدودية
[21/نوفمبر/2017]
اللقاء المشترك يأسف لتراجع الجامعة العربية عن دورها وشرعنتها للحروب العدوانية
[21/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المعهد التقني بمديرية صرواح في مأرب
[21/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by