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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:02:18م
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ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية خب والشعف بالجوف
[21/نوفمبر/2017]
الجوف - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة الصبرين بمديرية خب والشعف .

سبـأ
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