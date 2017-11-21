عقد الرئيس السوري بشار الأسد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس خلال زيارة قام بها إلى مدينة سوتشي الروسية، حسبما أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء.
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.