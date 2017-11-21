مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بعملية عسكرية نوعية في خب والشعف بالجوف

الجوف - سبأ :

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم في عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم بمنطقة الخليفين في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان نفذت هجوماً واسعاً على مواقع للمرتزقة في التبة السوداء والقرنين بمنطقة الخليفين وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى.

وأشار المصدر الى أسر 10 من المرتزقة وتدمير آليتين عسكريتين واغتنام أسلحة متنوعة في العملية .



وأوضح المصدر أنه تم إعطاب آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في منطقة العقبة .

[21/نوفمبر/2017]سبـأ