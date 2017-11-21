[21/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سبع غارات على محافظة صعدة وقطاع جيزان ، فيما تعرضت مناطق متفرقة في مديريتي رازح ومنبه لقصف صاروخي ومدفعي.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة الحصامة بمديرية الظاهر ، وشن غارة على منطقة وادي علاف في مديرية سحار .
وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مزارع وممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على جبلي الدودو ومشعل بالخوبة في جيزان .
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