انكسار أربعة زحوفات للجيش السعودي والمرتزقة على الشرفة في نجران

نجران - سبا :

تمكن الجيش واللجان الشعبية اليوم من كسر أربعة زحوفات متتالية نفذها العدو السعودي مع مجاميع المرتزقة باتجاه مواقع الشرفة بقطاع نجران .

وأوضح مصدر عسكري في نجران لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لأربعة زحوفات متتالية لجيش العدو السعودي ومرتزقته ، مؤكداً مصرع وجرح العديد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آليتين عسكريتين سعوديتين إحداها همر مدرعة .

وأشار المصدر إلى أن الزحوفات تمت بإسناد جوي مكثف للطيران الحربي والأباتشي والتجسسي .

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مواقع في الشرفة وفي موقعي الهجلة وعباسة محققة إصابات مباشرة.





[21/نوفمبر/2017]سبـأ