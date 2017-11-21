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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:02:18م
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تسجيل أول حالة وفاة مشتبه إصابتها بالدفتيريا في الحديدة
[21/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

سجلت هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة أول حالة وفاة مشتبه إصابتها بمرض الدفتيريا “الخناق”.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور أحمد معجم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطفل أحمد علي عبد الله البالغ من العمر خمس سنوات من مديرية المنيرة توفي متأثرا بإصابته بمرض الدفتيريا الذي بدأ بالظهور في عدد من مديريات المحافظة.

وأشار إلى أن حالات الإصابة المشتبه بها التي وصلت إلى الهيئة يومي الاثنين والثلاثاء بلغت 10 حالات منها سبع حالات من أسرة واحدة.

وبين الدكتور معجم أن الطفلة ياسمين إبراهيم عبدالله (11) عاما وصلت إلى مركز طوارئ الأطفال وهي تعاني من آلام في اللوزتين والصدر وارتفاع في درجة الحرارة، وأثبتت الفحوصات والمعاينة إنها مصابة بمرض الدفتيريا كأول حالة مصابة بمحافظة الحديدة وصلت إلى المستشفى.

وأضاف " تم فحص ومعاينة أفراد الأسرة للتأكد من سلامتهم حيث أثبتت الفحوصات أن خمسة من أشقاء ياسمين في حالة اشتباه بالإصابة بالمرض إضافة إلى والدهم البالغ من العمر 47 عاما".

وأكد نائب رئيس الهيئة أنه تم عزل المصابين في غرف خاصة بالعزل الصحي للوقاية من انتقال الإصابة إلى المرضى والزائرين.

ودعا كافة المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الصحي في اليمن إلى سرعة التحرك للحد من انتشار هذا الوباء الذي يزداد انتشارا في فصل الشتاء خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء العدوان والحصار.

سبـأ
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