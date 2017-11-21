محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس مجلس النواب يلتقي قيادة وكوادر الأمانة العامة للمجلس صنعاء - سبأ :

التقى نائب رئيس مجلس النواب للشؤون التنظيمية والفنية الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية اليوم أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان ورؤساء دوائر الأمانة العامة والكوادر العاملة في جهاز الأمانة العامة.



وفي اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب أهمية الإنضباط وتفعيل نشاط دوائر الأمانة العامة وكوادرها وموظفيها بما ينسجم واللوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ويعزز من دور الكوادر والموظفين في تحقيق المهام المناطة بهم وفقا للائحة التنظيمية لعمل موظفي الأمانة العامة.



وشدد على ضرورة تفعيل مهام رؤساء الدوائر والموظفين بما يساعد أعضاء مجلس النواب على أداء رسالتهم البرلمانية في المجالين التشريعي والرقابي .. مشيرا إلى أنه لن يتأتى ذلك إلا بتعزيز الإنضباط الوظيفي حضوراً وانصرافاً وفقاً لقوانين العمل والنظام ذات الصلة.



كما أكد ضرورة حصر المنقطعين عن العمل والمتلاعبين وكذا المرضى ومراعاة الحالات التي تستدعي ذلك .. لافتا إلى أن الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الموظف ينبغي أن تتلازم مع الواجبات المناطة بعمله.



وأهاب نائب رئيس مجلس النواب برؤساء الدوائر في أداء المسؤولية الوطنية ومتابعة القضايا وعمل دوائر الأمانة العامة وفقاً لخطط وبرامج عملية مدروسة وموضوعية وبكل تجرد عند تقييم الموظفين وأداءهم .. مؤكداً ضرورة أن تعمل الدوائر وفقاً لتخصصاتها وعدم الإزدواج والتداخل في المهام .



وأوضح أهمية عقد لقاءات شهرية لتقييم العمل ومعرفة الثغرات ونواحي القصور .. مبينا أن العدوان السعودي على اليمن لم ولن يستثن أحد .



ودعا هشول الموظفين إلى توحيد صفوفهم والعمل كفريق واحد لمواجهة العدوان من خلال أداء مهامهم وعملهم بصورة تجسد قوانين العمل بشكل إيجابي .



فيما أشار عدد من رؤساء الدوائر والموظفين إلى طبيعة عمل جهاز الأمانة العامة ونظرتهم لتحديث وتطوير آلية العمل بما يحقق الأهداف المرجوة .. مشيدين بالتوجهات المساعدة لهم في أداء مهامهم من قبل رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وتعاون أعضاء المجلس.

سبـأ [21/نوفمبر/2017]سبـأ