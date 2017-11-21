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لقاء تشاوري لقيادات وتربويي مديرية الحالي بالحديدة
[21/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:



عقد بمحافظة الحديدة اليوم اللقاء التشاروي للقيادات التربوية والتعليمية بمديرية الحالي الذي كرس لمناقشة حملة "ثبات وانتصار" في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ".

وفي اللقاء أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر بحر ومدير عام المديرية عبدالمنعم الرفاعي ومدير الأنشطة المدرسية بتربية المحافظة خالد حسن زيد ومدير التربية بالمديرية حسن وهبان بصمود وثبات التربويين في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وأكدوا أن اليمن انتصر في جبهة التربية والتعليم التي سعى تحالف العدوان لإفشال العملية التعليمية وتعطيلها رغم إستهدف طيرانه بصورة مباشرة للمدارس والمنشآت التعليمية.

ونوه المتحدثون بمواقف التربويين والتربويات التي عصفت بأحلام العدوان وانتصروا لليمن بإستمرار العملية التعليمية في كافة المدارس حتى التي دمر العدوان مبانيها.

وفي اللقاء أكدت القيادات التربوية والتعليمية وإدارات المدارس الحكومية والأهلية بمديرية الحالي أن إستمرار العملية التعليمية أفشل رهانات تحالف العدوان في تحقيق أي نصر له .. مشددين على أنه لا تنازل عن حق الطلاب في التعليم مهما كانت التضحيات والمعاناة .

كما أكدت أهمية تنفيذ خطة تعليم المناهج الدراسية وتفعيل ألأنشطة المدرسية عبر الفعاليات التي تسهم في تعزيز وتعميق الولاء الوطني وحب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات.

وناقش اللقاء المهام الخاصة بتنفيذ حملة تعزيز الصمود والثبات في موجهة العدوان والهادفة بناء شخصية الطلاب والطالبات وبث روح التحدي في مواجهة العدوان وتعزيز الجوانب النفسية للحد من آثاره وتداعياته على الطلاب والطالبات.

حضر اللقاء رئيس فرع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بالمحافظة أحمد عقلان ومدراء إدارات الإعلام التربوي محمد شنيني والتعليم الأهلي والخاص أميرة باعويضان ورياض الأطفال إشراق صالح.

سبأ
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