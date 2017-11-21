محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بعمران







نظمت مكاتب التربية والتعليم والثقافة ومحو الأمية بمحافظة عمران اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ".



وفي الفعالية التي حضرها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان .. أشار مدير مكتب التربية والتعليم أحمد الشهاري وعضو رابطة علماء اليمن العلامة خالد موسى إلى أن الإحتفال بهذه المناسبة الدينية تجسيدا لإرتباط الأمة الإسلامية بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم.



وأكدا ضرورة استلهام معاني ودلالات هذه المناسبة بالإقتداء بسيرة النبي الكريم وتعاملاته واستحضار صفاته وأخلاقه الفاضلة والتمسك بها بإعتباره معلم البشرية الأول وقدوة المسلمين ونبراس الهدى للعالمين .



وشدد الشهاري والعلامة موسى على ضرورة غرس القيم الأخلاقية للرسول عليه الصلاة والسلام في نفوس الأجيال واستلهام المعاني المضيئة التي سطرتها السيرة النبوية المحمدية للعمل بها في الواقع فضلاً عن تجسيد أخلاقه في التعامل مع الآخرين .



تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصيدة للشاعر أمين عيشان .

سبأ [21/نوفمبر/2017] عمران - سبأ:سبأ