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حزب الحق يدين بيان ما سمي إجتماع وزراء الخارجية العرب
[21/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 أدانت الأمانة العامة لحزب الحق بشدة البيان الصادر عما يسمى إجتماع وزراء خارجية العرب، واعتبرته بيان مخزي.

وأشارت الأمانة العامة لحزب الحق في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن وزراء الخارجية العرب والجامعة العربية في العقود السابقة لم يكن لهم فيها أي موقفٍ ضد أعداء الأمة العربية، وكانت أدبياتهم وبياناتهم تظهر بعض الاستحياء، فينددون ويشجبون ويدينون في بعض مواقف عدو الأمة العربية.

وقال البيان " أما بيانهم الأخير فقد تعرى من كل ذلك، وجعل العدو صديقاً والصديق عدواً، وتوجه المجتمعون وبكل وقاحةٍ إلى إعلان مجاهدي الأمة العربية والإسلامية، تنظيماً إرهابياً في خدمةٍ مفضوحةٍ لأعداء الأمة إسرائيل ومن ورائها أمريكا رأس الاستكبار العالمي".

وأضاف" وبدلاً من إدانة العدوان الأمريكي الصهيوسعودي على اليمن شعباً وأرضاً أو على الأقل الدعوة إلى وقف الحرب دون إدانةٍ للمعتدي السعودي والإماراتي، رضخت الدول المجتمعة للرغبة الأمريكية والإرادة الصهيونية والمال السعودي، فأدانت الضحية ووقفت في صف الجلاد".

وفيما نعت الأمانة العامة لحزب الحق للأمة العربية جامعتها .. دعت الشعوب العربية والإسلامية إلى النهوض بمسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه الخطر المحدق بها من عدوها التاريخي إسرائيل ومن ورائه أمريكا.

وأهابت بجميع الأحرار في الأمتين العربية والإسلامية ضرورة التحرك الجاد والمسئول ضد المخططات التي تجرها إليها الحكومات العميلة بالمنطقة وعلى رأسها النظام السعودي.

ودعا البيان المنظمات الإنسانية والحقوقية والفعاليات السياسية الإضطلاع بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم غير مبرر، وأن لا تشارك بصمتها في هذا العدوان .. مذكرا بأن التاريخ الذي سيسجل لهم هذا الموقف لن يغفر لهم إن إستمروا في خذلانهم للشعب اليمني العربي المسلم.

وثمن البيان عالياً، الموقف الحر الشريف للسيد حسن نصرالله الذي لن ينساه التاريخ ولن ينساه الشعب اليمني الوفي.

سبأ
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