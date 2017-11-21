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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:22:26م
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  محلي
إجتماع بالمحويت يناقش تقارير حول الوضع التمويني
[21/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ:
 ناقش إجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي، تقارير حول الوضع التمويني بالمحافظة .

وتطرق الإجتماع إلى الإجراءات الكفيلة بتثبيت أسعار المواد السلعية والإستهلاكية في أسواق المحافظة وفي المقدمة المواد الأساسية والمشتقات النفطية ودور المكاتب والجهات المعنية في توفير هذه المواد ومنع احتكارها والتلاعب بأسعارها.

وتناول الإجتماع الجوانب الرقابية لأسعار السلع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية وتنفيذ حملات التفتيش الميداني عليها وبما يعزز من ضبط المخالفين والمحتكرين لها.

واستعرض الإجتماع تقارير مكتبي التربية والتعليم والصناعة والتجارة ونقابة المهن التعليمية حول الصعوبات التي يواجهها التربويون وموظفي السلطة المحلية بالمحافظة بشأن البطاقة السلعية وآليات صرفها على مستوى مركز المحافظة والمديريات.

واتخذ الإجتماع عدد من التوصيات الكفيلة بضمان تصحيح الإختلالات بشأن البطاقة السلعية وتمكين الموظفين من الحصول على إحتياجاتهم الغذائية .

سبأ
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