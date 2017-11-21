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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:22:26م
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تشييع جثمان شهيد الواجب الرائد دهمان حسين دهمان
[21/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب شهيد الواجب الرائد دهمان حسين دهمان الذي اغتالته يد الغدر والإجرام وهو يؤدي واجبه الوطني في إدارة أمن محافظة الحديدة.

وفي مراسم التشييع الذي حضره عدد من القيادات الأمنية والعسكرية يتقدمهم المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ومدير أمن محافظة الحديدة .. عبر المشيعون عن إستنكارهم الشديد لهذا العمل الإجرامي الغادر .

وأكدوا أنه برحيل الشهيد دهمان خسر الوطن أحد الكوادر الأمنية الفاعلة والمخلصة .. مشيدين بمناقب الشهيد وصموده وتفانيه وإخلاصه في العمل والإسهام في حفظ الأمن والإستقرار في محافظة الحديدة .

وقد ووري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة سواد حنش بأمانة العاصمة.

وكانت قيادة محافظة الحديدة وإدارة أمن المحافظة نعت الرائد دهمان الذي إغتالته عناصر إجرامية أثناء تأديته للواجب في الحديدة.

وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيد وأصدقائه .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ
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