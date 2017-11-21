[21/نوفمبر/2017]
عسير - سبأ:
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع بعسير.
وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في قلل الشيباني ورقابة الزج.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في رقابة الهنجر.
وأكد المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية سعودية قبالة رقابة الهنجر وقنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي في جبل سبحطل وتبة الخزان قبالة منفذ علب.
سبأ