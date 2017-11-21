[21/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
أحرز فريق إتحاد القصر كأس اليوم العالمي للطفولة الذي نظمته المساحة الصديقة لجمعية حقوق الطفل بالحديدة بدعم منظمة اليونيسيف، وذلك بفوزه على فريق نمور آسيا بهدف وحيد .
وأوضح مدير الدفاع الإجتماعي بمكتب الشئون الإجتماعية والعمل مشرف المساحات الصديقة عبد السلام العنابي أن الفعالية تأتي في إطار برامج تنشيط اليوم العالمي للطفولة .. مؤكدا أن المساحات الصديقة ستشهد عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات.
وفي ختام المباراة تم تسليم كأس المركز الأول لفريق إتحاد القصر وكأس المركز الثاني لنمور آسيا.
سبأ