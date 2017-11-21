الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي. الأسد يعقد لقاء قمة مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية عقد الرئيس السوري بشار الأسد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس خلال زيارة قام بها إلى مدينة سوتشي الروسية، حسبما أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء. المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا. إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.