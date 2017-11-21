عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البرلمان الليبي يوافق على مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة طرابلس - سبأ:

صوت البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، بالموافقة علي مقترحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لحل الأزمة السياسية في البلاد.



وقال عضو البرلمان عيسي العريبي، إنه تم التصويت بالأغلبية، على مقترحات لجنتي الحوار المنبثقة عن البرلمان ومجلس الدولة والتي قدمها المبعوث الأممي.



من جانبها، أفادت مصادر في البرلمان بأن أهم البنود التي تمت الموافقة عليها هي أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين بدلا من سبعة، ويكون رئيس الحكومة منفصلا باختصاصاته عن المجلس الرئاسي.



وتعتبر موافقة مجلس النواب علي هذه الاقتراحات، التي صيغت بتونس في سبتمبر الماضي، خطوة في اتجاه انتهاء الانقسام السياسي والذهاب إلى استكمال باقي بنود الاتفاق وتسليم السلطة لمجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين.

سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ