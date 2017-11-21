محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحديدة: مناقشة الإجراءات الكفيلة بتوفير احتياجات السوق من المشتقات النفطية الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن احمد الهيج، ضم عددا من التجار ومستوردي المشتقات النفطية، الإجراءات الكفيلة بتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.



وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الشعبة المدنية والشخصية بمحكمة الاستئناف القاضي منصور العرجلي ووكيلا المحافظة عبدالرحمن الجماعي وعبدالجبار احمد محمد.. أكد المحافظ أهمية تضافر الجهود الحكومية والخاصة للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والعمل على توفير المشتقات النفطية خلال هذه الفترة التي يواجه فيها ميناء الحديدة إغلاق كامل ومنع لدخول ناقلات النفط والغذاء إليه.



وجدد المحافظ الهيج التأكيد على أن قيادة المحافظة ستعمل مع شركة النفط ومستوردي المشتقات النفطية بما يكفل توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية وبالسعر الذي يتناسب مع الوضع الراهن.



فيما استعرض نائب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية إبراهيم الوريث الآلية التي أعدتها شركة النفط للاستفادة من المخزون المتوفر لدى مستوردي المشتقات النفطية وكيفية توزيعه خلال هذه الفترة التي يمنع فيها تحالف العدوان دخول السفن إلى ميناء الحديدة.



وأكد أهمية تفعيل دور الرقابة والإشراف بما يكفل إيصال المشتقات إلى المستهلكين دون احتكار وعدم التساهل في عملية الرقابة.



حضر الاجتماع مدير عام شركة النفط بالحديدة جلال القدسي ونائب المدير العام بالحديدة رامي حناب ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة محمود فكري ومدير غرفة تجارة الحديدة محمد عبد الواحد.

سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ