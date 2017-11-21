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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:55:00م
الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي.
الأسد يعقد لقاء قمة مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية
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المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
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  رياضة
إختتام الدوري السنوي لكرة القدم بمديرية ماوية بتعز
[21/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ:
 اختتمت بمديرية ماوية محافظة تعز اليوم فعاليات الدورى السنوي لكرة القدم، الذي نظمه مكتب الشباب والرياضة تحت شعار " حب الوطن يجمعنا".

شارك في الدور الذي إستمر 75 يوما 14 فريقا من مختلف عزل ومناطق مديرية ماوية بدعم من التجار والشخصيات الإجتماعية.

وأحرز فريق الأهلي من عزلة بني عبيدان كأس الدوري الكروي بفوزه على فريق التصحيح من عزلة جرانع بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الإختتام كرم عضو مجلس النواب عبدالسلام الدهبلى ومدير مكتب التربية والتعليم في تعز عبدالخالق الصرارى ومدير أمن المديرية المقدم على البحر، فريق الأهلي بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية وفريق التصحيح بكأس الوصيف.

كما تم تكريم الفرق المشاركة بالشهادات التقديرية وكذا تكريم لجنة الحكام والفنيين والإداريين والمساهمين في إنجاح البطولة وأفضل لاعب وحارس.

سبأ
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