[21/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ:
اختتمت بمديرية ماوية محافظة تعز اليوم فعاليات الدورى السنوي لكرة القدم، الذي نظمه مكتب الشباب والرياضة تحت شعار " حب الوطن يجمعنا".
شارك في الدور الذي إستمر 75 يوما 14 فريقا من مختلف عزل ومناطق مديرية ماوية بدعم من التجار والشخصيات الإجتماعية.
وأحرز فريق الأهلي من عزلة بني عبيدان كأس الدوري الكروي بفوزه على فريق التصحيح من عزلة جرانع بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفي الإختتام كرم عضو مجلس النواب عبدالسلام الدهبلى ومدير مكتب التربية والتعليم في تعز عبدالخالق الصرارى ومدير أمن المديرية المقدم على البحر، فريق الأهلي بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية وفريق التصحيح بكأس الوصيف.
كما تم تكريم الفرق المشاركة بالشهادات التقديرية وكذا تكريم لجنة الحكام والفنيين والإداريين والمساهمين في إنجاح البطولة وأفضل لاعب وحارس.
سبأ