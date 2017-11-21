[21/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الأخ نبيه بري بمناسبة إحتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد الإستقلال.
وعبر الأخ يحيى علي الراعي في برقيته عن تهانيه القلبية لنظيره اللبناني بهذه المناسبة الوطنية وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة.
كما تمنى لأعضاء مجلس النواب وكافة أبناء الشعب اللبناني الشقيق إضطراد التقدم والإزدهار في مختلف المجالات وللعلاقات البرلمانية بين اليمن والجمهورية اللبنانية مزيداً من الرقي والنماء بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.
سبأ