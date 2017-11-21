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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:55:00م
الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي.
الأسد يعقد لقاء قمة مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية
عقد الرئيس السوري بشار الأسد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس خلال زيارة قام بها إلى مدينة سوتشي الروسية، حسبما أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء.
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
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  اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف وسط حالة من الحذر قبل اجتماع أوبك
[21/نوفمبر/2017]
لندن - سبأ:
 ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء مع تطلع المتعاملين لاجتماع أوبك الأسبوع القادم والذي من المنتظر أن يمدد خلاله مصدرو النفط الكبار خفض الإنتاج لكن توقعات زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة تكبح المكاسب.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.34 دولار للبرميل في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش مرتفعة 12 سنتا.

في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا إلى 56.56 دولار.

وقلصت أوبك وعدد من المنتجين المستقلين في مقدمتهم روسيا الإنتاج هذا العام سعيا للقضاء على تخمة المعروض العالمي وتعزيز الأسعار.

ومن المتوقع على نطاق واسع في اجتماع الأسبوع المقبل أن تمدد المنظمة الاتفاق لما بعد تاريخ انتهاء العمل به في مارس 2018.

سبأ
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