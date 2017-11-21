اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف وسط حالة من الحذر قبل اجتماع أوبك لندن - سبأ:

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء مع تطلع المتعاملين لاجتماع أوبك الأسبوع القادم والذي من المنتظر أن يمدد خلاله مصدرو النفط الكبار خفض الإنتاج لكن توقعات زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة تكبح المكاسب.



وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.34 دولار للبرميل في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش مرتفعة 12 سنتا.



في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا إلى 56.56 دولار.



وقلصت أوبك وعدد من المنتجين المستقلين في مقدمتهم روسيا الإنتاج هذا العام سعيا للقضاء على تخمة المعروض العالمي وتعزيز الأسعار.



ومن المتوقع على نطاق واسع في اجتماع الأسبوع المقبل أن تمدد المنظمة الاتفاق لما بعد تاريخ انتهاء العمل به في مارس 2018.

سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ