[21/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي اليوم بصنعاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكسندرفت.
ناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الجائر وإجراءاته التعسفية بإغلاق المنافذ اليمنية وما يترتب على ذلك من كوارث وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني.
وتطرق اللقاء إلى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الجهات المعنية مع البعثة لتسهيل مهامها وتمكينها من أداء مهمتها الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وضمان سلامة منتسبيها خاصة في ظل ظروف العدوان الذي يستهدف بطيرانه المنشآت المدنية والطبية دون استثناء.
حضر اللقاء رئيس دائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي ومساعدة مسئولة قطاع المياه ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوهنس.
سبأ