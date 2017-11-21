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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:55:00م
الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي.
الأسد يعقد لقاء قمة مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية
عقد الرئيس السوري بشار الأسد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس خلال زيارة قام بها إلى مدينة سوتشي الروسية، حسبما أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء.
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
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  محلي
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي يلتقي رئيس بعثة لجنة الصليب الأحمر
[21/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي اليوم بصنعاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكسندرفت.

ناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الجائر وإجراءاته التعسفية بإغلاق المنافذ اليمنية وما يترتب على ذلك من كوارث وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني.

وتطرق اللقاء إلى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الجهات المعنية مع البعثة لتسهيل مهامها وتمكينها من أداء مهمتها الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وضمان سلامة منتسبيها خاصة في ظل ظروف العدوان الذي يستهدف بطيرانه المنشآت المدنية والطبية دون استثناء.

حضر اللقاء رئيس دائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي ومساعدة مسئولة قطاع المياه ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوهنس.

سبأ
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