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مناقشة أنشطة منظمة الصحة العالمية بمحافظة صعدة
[21/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ:
 عقد بهيئة مستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة اليوم إجتماع ضم المحافظ محمد جابر عوض ووكيل وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الدكتور عبد العزيز الديلمي ومسئول منظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زقاريا.

ناقش الإجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط الدكتور نشوان العطاب أنشطة منظمة الصحة العالمية بالمحافظة وبرامجها المختلفة.

وفي الإجتماع أكد محافظ صعدة حاجة المحافظة لدعم منظمة الصحة وكل المنظمات بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار الذي أثر سلباً على الحياة العامة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار والتنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات في تقديم الرعاية للمجتمع المحلي والمساعدات الإنسانية .. مبديا الإستعداد تذليل الصعوبات التي تواجه منظمة الصحة العالمية في تنفيذ أنشطتها وبرامجها في المحافظة.

فيما أشار وكيلا وزارة الصحة إلى أن محافظة صعدة تواجه صعوبات بصورة كبيرة وخاصة في الجانب الصحي جراء تدمير العدوان للمراكز الصحية والمستشفيات .

وأكدا الدكتور الديلمي والدكتور العطاب أهمية حصول أطفال صعدة على الخدمات الوقائية والعلاجية وفتح مراكز صحية في المديريات ودعمها بما يلبي احتياجات المواطنين ويخفف العبء على المستشفى الجمهوري بعاصمة المحافظة.

من جانبه أشار مسئول منظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة تعطي محافظة صعدة الأولوية في تقديم الخدمات .. مؤكدا إستعداد المنظمة دعم اثنين من مستشفيات المحافظة إلى جانب إعادة تأهيل مستشفى يسنم في المرحلة العاجلة وإستمرار الدعم لمستشفى الجمهوري.

كما أكد أن المنظمة ستوفر الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، وتوفير خدمات مرضى السرطان كتدخل جديد للمنظمة .. لافتا إلى إلتزام المنظمة بتوفير محطة أوكسجين ومحرقة وأشعة مقطعية لهيئة مستشفى الجمهوري وتم البدء في إجراءات توفيرها.

وقال زقاريا " تم الإتفاق مع وكلاء وزارة الصحة على دعم المستشفيات الريفية بمراكز المديريات، وسنقدم وسائل نقل مناسبة لطبيعة المديريات التي تتواجد فيها تلك الخدمات".

سبأ
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