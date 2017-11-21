رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأهلي يواجه العروبة غدا بطموح التتويج بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر صنعاء - سبأ:

يتطلع أهلي صنعاء لحسم لقب دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم، مبكراً عندما يلاقي منافسه العروبة غدا في افتتاح مباريات الجولة الرابعة قبل الأخيرة.



ويدخل الأهلي المتصدر بتسع نقاط، المباراة بقيادة مدربه علي النونو وعينه على اقتناص الثلاث النقاط بغية إحراز اللقب في حال تعثر اليرموك ثاني الترتيب بست نقاط في مباراته مع الوحدة بالتعادل أو الخسارة.



في المقابل يأمل فريق العروبة رابع الترتيب بنقطتين، وبقيادة المدرب شفيق سلام، تحسين موقعه في الدوري وخطف نقاط المباراة.



وتتواصل مباريات الجولة ذاتها بعد غد الخميس بلقاء يجمع اليرموك مع مضيفه الوحدة متذيل الترتيب بنقطة فقط.



وتختتم مباريات الجولة الرابعة الجمعة المقبلة بلقاء يجمع 22 مايو ثالث الترتيب بأربع نقاط مع جاره الشعب الرابع بنقطتين.



وكان اجتماع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة أقر احتساب نتيجة مباراة مايو واليرموك لصالح الاخير بثلاثة أهداف دون مقابل بسبب انسحاب مايو من المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي احتجاجا على قرارات التحكيم.

سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ