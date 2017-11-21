مؤسسة السجين توزع الحقيبة المدرسية بدار التوجيه وإصلاحية أمانة العاصمة [21/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دشنت مؤسسة السجين الوطنية اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية بدار التوجيه الاجتماعي – بنين وقسم الأحداث بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة بتمويل مجموعة الجيل الجديد.



وفي التدشين أوضح نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين محمد صلاح أن مشروع الحقيبة المدرسية يأتي في إطار مشاريع المؤسسة وحرصها على تعليم الأحداث ورعايتهم سواء في دار التوجيه الاجتماعي أو الإصلاحية المركزية.



فيما أشار الأمين العام المساعد بالمؤسسة محمد الآنسي إلى أن المشروع يتضمن توزيع 222 حقيبة مدرسية على الأحداث في الدار والإصلاحية تشجيعاً من المؤسسة لهم على مواصلة تعليمهم الأساسي والثانوي .



وأكد أن المؤسسة تعمل على توفير احتياجات الأحداث في الدار بشكل مستمر وكذا الإصلاحية المركزية وفق الإمكانيات المتاحة لها.



بدوره ثمّن مدير عام دار التوجيه الاجتماعي محمد العرافي دور مؤسسة السجين الوطنية ومجموعة الجيل الجديد في توفير الحقيبة المدرسية لنزلاء الدار.. معبر عن أمله في تقديم مزيدا من الدعم لتنفيذ أنشطة الدار في مجال التأهيل والتدريب.



حضر التدشين المدير التنفيذي للمؤسسة فضل محرز عبيد.

سبأ