ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 03:26:53م
الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي.
الأسد يعقد لقاء قمة مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية
عقد الرئيس السوري بشار الأسد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس خلال زيارة قام بها إلى مدينة سوتشي الروسية، حسبما أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء.
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
آخر الأخبار:
مؤسسة السجين توزع الحقيبة المدرسية بدار التوجيه وإصلاحية أمانة العاصمة
الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات من استمرار الكتل الهوائية الباردة
طيران العدوان يدمر جسر وادي رحب في صرواح بمأرب
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بمديرية عسيلان في شبوة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي
[21/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي.

جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بجهاز الأمن السياسي وأوضاع منتسبيه والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والحفاظ على السكينة العامة والصعوبات التي تواجه الجهاز وكوادره والسبل الكفيلة بتجاوزها بما يسهم في تعزيز مستوى الأداء وإحباط مخططات العدوان.

وتطرق اللقاء إلى طبيعة مهام الجهاز خلال المرحلة الراهنة ودوره في ضبط الخلايا الإرهابية التي جندها تحالف العدوان لتنفيذ مخططاته الإجرامية وإستهداف الجبهة الداخلية.

واستعرض اللقاء النجاحات الأمنية التي حققها وما يزال جهاز الأمن السياسي في مواجهة مؤامرات العدوان رغم إستهدافه الممنهج للبنية التحتية للمؤسسة الأمنية.

وأكد الرئيس الصماد أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة العناصر الإجرامية التي جندها تحالف العدوان لإقلاق الأمن والاستقرار.

ولفت إلى ضرورة تعزيز مستوى الأداء وتطوير القدرات ومعالجة أي إختلالات تواجه سير العمل في الجهاز وكوادره بما يكفل إنجاح المهام الأمنية.

وثمن رئيس المجلس السياسي الأعلى عاليا جهود الأجهزة الأمنية المختصة في إحباط العمليات الإرهابية والقبض على العناصر الإجرامية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة السجين توزع الحقيبة المدرسية بدار التوجيه وإصلاحية أمانة العاصمة
الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات من استمرار الكتل الهوائية الباردة
طيران العدوان يدمر جسر وادي رحب في صرواح بمأرب
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بمديرية عسيلان في شبوة
تواصل انتصارات الجيش واللجان في مختلف الجبهات
إصابة طفلين بقصف مرتزقة العدوان لمنازل المواطنين في لحج
إفشال محاولة تقدم للمرتزقة واستهداف آلياتهم في البيضاء
المركز القانوني يحمل الأمم المتحدة واليونيسف مسئولية حماية أطفال اليمن
14 شهيداً و5 جرحى بغارات طيران العدوان في الحديدة وصعدة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يدمر جسر وادي رحب في صرواح بمأرب
[21/نوفمبر/2017]
المركز القانوني يحمل الأمم المتحدة واليونيسف مسئولية حماية أطفال اليمن
[21/نوفمبر/2017]
14 شهيداً و5 جرحى بغارات طيران العدوان في الحديدة وصعدة
[21/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[20/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على تعز
[20/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by