الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي [21/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بجهاز الأمن السياسي وأوضاع منتسبيه والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والحفاظ على السكينة العامة والصعوبات التي تواجه الجهاز وكوادره والسبل الكفيلة بتجاوزها بما يسهم في تعزيز مستوى الأداء وإحباط مخططات العدوان.



وتطرق اللقاء إلى طبيعة مهام الجهاز خلال المرحلة الراهنة ودوره في ضبط الخلايا الإرهابية التي جندها تحالف العدوان لتنفيذ مخططاته الإجرامية وإستهداف الجبهة الداخلية.



واستعرض اللقاء النجاحات الأمنية التي حققها وما يزال جهاز الأمن السياسي في مواجهة مؤامرات العدوان رغم إستهدافه الممنهج للبنية التحتية للمؤسسة الأمنية.



وأكد الرئيس الصماد أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة العناصر الإجرامية التي جندها تحالف العدوان لإقلاق الأمن والاستقرار.



ولفت إلى ضرورة تعزيز مستوى الأداء وتطوير القدرات ومعالجة أي إختلالات تواجه سير العمل في الجهاز وكوادره بما يكفل إنجاح المهام الأمنية.



وثمن رئيس المجلس السياسي الأعلى عاليا جهود الأجهزة الأمنية المختصة في إحباط العمليات الإرهابية والقبض على العناصر الإجرامية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

سبأ