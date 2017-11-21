[21/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية في محافظات صنعاء وصعدة وعمران وذمار والبيضاء من استمرار الكتل الهوائية الباردة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أن درجات الحرارة الصغرى أقل من معدلاتها السنوية إجمالا مع ارتفاع طفيف وتدريجي لدرجات الحرارة خلال اليومين القادمين.
وحذر المركز كبار السن والمرضى والعاملين أثناء الفترة الليلية والصباح الباكر من صدمات البرد، وضرورة ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من ذلك.
كما حذر المزارعين من احتمال تشكل الصقيع على أجزاء من محافظات عمران، ذمار، والبيضاء، وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على محاصيلهم الزراعية.
سبأ