محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل انتصارات الجيش واللجان في مختلف الجبهات صنعاء- سبأ:



واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان نفذوا كمين نوعي على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير أسفر عن مصرع عدد منهم وأسر 3 آخرين وخسائر في العتاد.



وقال المصدر إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم خلف مثلث العشة وموقع الهجلة في نجران، واستهدفت مرابض مدفعية الجيش السعودي في جبل قيس وبرج الخشل في جيزان.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع المرتزقة في التبة الحمراء والتباب السود والنهدين في نهم وهجوم آخر على مواقع المرتزقة في السفينة وغربي القتب في نهم، كما تم إفشال زحف للمرتزقة في منطقة الحول ما أدى إلى مصرع وإصابة أكثر من 40 بينهم قيادات.



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في القرو، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة يام بنهم.



وفي محافظة لحج، أحبط الجيش واللجان زحف للمرتزقة باتجاه القحوص والركيزة في مديرية طور الباحة بعد مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم، كما تمكنوا من كسر زحوفات مكثفة للمرتزقة على الجوازعة بمديرية طور الباحة.



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق مطلق عبد مهضج المعماي الصبيحي برصاص الجيش واللجان الشعبيه في جبهة الصبيحة، ومصرع القيادي المرتزق غازي العولقي في طور الباحة المرافق الشخصي للقيادي المنافق حمدي شكري الصبيحي.



وقال المصدر إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة حمير بمديرية مقبنة محافظة تعز التي شهدت قنص 4 من المرتزقة في مناطق متفرقة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة في قاع الحيافي شمال مريس التابعة لمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، فيما استهدف قصف صاروخي تجمعات المرتزقة في معسكر حلم في نقيل الخشبة.



وأوضح المصدر العسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميديري، بينما تم قنص أربعة من المرتزقة في مديريتي حريب القراميش وصرواح في محافظة مأرب، وقنص مرتزق في تبة القناصين بمنطقة الساقية في محافظة الجوف.

سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ